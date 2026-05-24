Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Экипаж российского танка Т-80 не дал ВСУ провести ротацию в Сумской области

РИА Новости: танкисты группировки «Север» сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив личный состав и бронеавтомобиль HMMWV американского производства в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода в составе группировки войск «Север» с позывным «Алтай».

По словам источника агентства, задачу выполнил экипаж танка Т-80 БВМ.

«Операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») обнаружили движение техники противника в сторону переднего края. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи, [они] продолжили наблюдение за движением боевой бронированной машины», — рассказал боец Вооруженных сил РФ.

Как сказал «Алтай», российские танкисты вели дежурство на заранее подготовленной закрытой огневой позиции. Получив координаты украинских солдат и техники, они нанесли по цели удар, применив осколочно-фугасный боеприпас. В результате были ликвидированы более 10 военных ВСУ, боеприпасы, материальные средства и бронеавтомобиль HMMWV. После атаки военнослужащие ВС РФ сменили огневую позицию, продолжив нести круглосуточное боевое дежурство.

11 мая в силовых структурах заявили о попытке штурмовиков ВСУ форсировать реку Псёл в Сумской области. Украинских солдат заметили в районе населенного пункта Запселье. В заявлении подчеркивалось, что попытка оказалась неудачной — несколько солдат ушли под воду, а остальным пришлось отступить.

Ранее военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!