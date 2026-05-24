Российские военнослужащие сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив личный состав и бронеавтомобиль HMMWV американского производства в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода в составе группировки войск «Север» с позывным «Алтай».

По словам источника агентства, задачу выполнил экипаж танка Т-80 БВМ.

«Операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») обнаружили движение техники противника в сторону переднего края. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи, [они] продолжили наблюдение за движением боевой бронированной машины», — рассказал боец Вооруженных сил РФ.

Как сказал «Алтай», российские танкисты вели дежурство на заранее подготовленной закрытой огневой позиции. Получив координаты украинских солдат и техники, они нанесли по цели удар, применив осколочно-фугасный боеприпас. В результате были ликвидированы более 10 военных ВСУ, боеприпасы, материальные средства и бронеавтомобиль HMMWV. После атаки военнослужащие ВС РФ сменили огневую позицию, продолжив нести круглосуточное боевое дежурство.

11 мая в силовых структурах заявили о попытке штурмовиков ВСУ форсировать реку Псёл в Сумской области. Украинских солдат заметили в районе населенного пункта Запселье. В заявлении подчеркивалось, что попытка оказалась неудачной — несколько солдат ушли под воду, а остальным пришлось отступить.

