В США опровергли информацию о возобновлении сопровождения судов через Ормузский пролив

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло появившуюся в СМИ информацию, что корабли американского флота возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив. Об этом сообщается на странице CENTCOM в социальной сети X.

В заявлении говорится, что Военно-морские силы США не осуществляют сопровождение или оказание помощи коммерческим судам во время прохождения через Ормузский пролив. Утверждения СМИ о возобновлении сопровождения не соответствуют действительности.

25 мая газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива. За день до этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней, которое подразумевает в том числе и открытие Ормузского пролива.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады.