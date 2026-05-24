В Минобороны заявили, что не наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины

МО РФ: по объектам гражданской инфраструктуры Украины ударов не планировалось

Российская армия не планировала и не осуществляла удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Об этом заявило министерство обороны РФ, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, в результате сегодняшнего удара в Киеве и Киевской области были поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и ГУР.

В воскресенье российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

В ведомстве добавили, что кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что под удар «Орешника» попала Белая Церковь в Киевской области.

Ранее Путин поручил Минобороны подготовить ответ на удар по ЛНР.