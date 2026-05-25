Врио губернатора Брянской области сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в своем канале на платформе «Макс», что в результате атаки украинских войск был ранен один сотрудник пожарно-спасательной службы и не выжил мирный житель.

По его информации, украинские войска нанесли массированный целенаправленный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Белая Березка. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов, более 10 частных домов, социальные объекты, гаражи и административные здания.

23 мая Ковальчук сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по Брянской области. В результате окаались ранены два местных жителя. По его словам, ВСУ атаковали FPV-дроном село Воронок Стародубского муниципального округа.

21 мая в Брянской области на станции Унеча под атаку беспилотников попал маневровый тепловоз, в результате чего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Сызрани во время атаки беспилотников не выжила семья участника специальной военной операции. По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Вооруженные силы Украины атаковали гражданские и промышленные объекты. Всего по области было запущено более 10 дронов.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников были ранены три человека.