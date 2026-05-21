При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли три человека

В Брянской области при атаке ВСУ на маневровый тепловоз погибли три человека
В Брянской области на станции Унеча под атаку беспилотников попал маневровый тепловоз, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в РЖД в мессенджере «Макс».

Как сообщили в компании, погибшими оказались три сотрудника — машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 года рождения и осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения. Двое последних приходились друг другу отцом и сыном.

«ОАО «РЖД» сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату», — сказали в компании, выразив глубочайшие соболезнования семьям погибших.

До этого в Сызрани во время атаки беспилотников погибла семья участника специальной военной операции (СВО). По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские и промышленные объекты. Всего по области было запущено более 10 БПЛА.

Ранее Силы ПВО за восемь часов сбили 196 БПЛА Украины.

 
