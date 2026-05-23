В Брянской области при ударе дрона пострадали два мирных жителя

Ковальчук: в результате удара БПЛА по Брянской области ранены два человека

Беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по Брянской области. В результате ранены два местных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».

«ВСУ атаковали FPV-дроном село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал он.

21 мая в Брянской области на станции Унеча под атаку беспилотников попал маневровый тепловоз, в результате чего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Сызрани во время атаки беспилотников не выжила семья участника специальной военной операции. По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Вооруженные силы Украины атаковали гражданские и промышленные объекты. Всего по области было запущено более 10 дронов.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников были ранены три человека.