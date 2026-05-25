Военкор объяснил необходимость применения «Орешника» по Украине

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что удары по Украине ракетным комплексом «Орешник» стали ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 24 мая Вооруженные силы Российской Федерации наносили комбинированный удар по пунктам от Одессы до Хмельницкого, активнее всего — по Киеву и Белой Церкви.

««Кинжалы» по Киеву — за Дашу и Яну. «Искандеры» по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. «Калибры» по Староконстантинову — за Соню и Алину», — написал Коц, отметив, что каждая боеголовка имела имя и фамилию погибших в Старобельске.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атаки на город Белая Церковь в Киевской области.

В министерстве обороны РФ подтвердили эту информацию, заявив о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Опубликованы кадры с места атаки. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине показали кадры предполагаемого прилета «Орешника».