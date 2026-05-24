Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Зеленский сообщил о прилете «Орешника» под Киевом этой ночью

Зеленский: ВС РФ ночью атаковали «Орешником» Белую Церковь в Киевской области
Piroschka van de Wouw/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью использовали гиперзвуковую ракету «Орешник» для удара по городу Белая Церковь в Киевской области. Сообщение появилось в Telegram-канале украинского лидера.

«[Президент России Владимир] Путин запустил свой «Орешник» против Белой Церкви», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что эта атака не останется без последствий для России. Также Зеленский потребовал «решений» от США, Европы и других стран, чтобы в Москве прозвучало слово «мир».

22 мая президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по колледжу с детьми в Старобельске в Луганской народной республике.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. За ночь в столице Украины неоднократно раздавались взрывы. По данным украинского издания «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования российскими военными ракеты «Орешник». В Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Медведев назвал удары по Киеву ответом на атаку в Старобельске.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!