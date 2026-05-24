Зеленский сообщил о прилете «Орешника» под Киевом этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью использовали гиперзвуковую ракету «Орешник» для удара по городу Белая Церковь в Киевской области. Сообщение появилось в Telegram-канале украинского лидера.

«[Президент России Владимир] Путин запустил свой «Орешник» против Белой Церкви», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что эта атака не останется без последствий для России. Также Зеленский потребовал «решений» от США, Европы и других стран, чтобы в Москве прозвучало слово «мир».

22 мая президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по колледжу с детьми в Старобельске в Луганской народной республике.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. За ночь в столице Украины неоднократно раздавались взрывы. По данным украинского издания «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования российскими военными ракеты «Орешник». В Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Медведев назвал удары по Киеву ответом на атаку в Старобельске.