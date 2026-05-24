Армия обороны Израиля показала точечный удар по снайперу ХАМАС

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации в Газе снайпера палестинского радикального движения ХАМАС.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что снайпер батальона «Зейтун» Луая Хишам Махмуд Басал был устранен точечным ударом в пятницу, 22 мая. Он «представлял непосредственную угрозу» для военных Израиля.

По данным разведки, Басал участвовал в атаке на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года, в последнее время совершал нападения на солдат ЦАХАЛ.

Военная операция Израиля в Газе была начата в ответ на нападение боевиков ХАМАС на приграничную территорию с захватом заложников 7 октября 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ поэтапно расширял свое присутствие с севера сектора к югу. При посредничестве США между Израилем и Палестиной было объявлено перемирие. Однако недавно Вашингтон заявил, что перестает контролировать его соблюдение и закрывает созданный для этого координационный центр.

