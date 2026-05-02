Война США и Израиля против Ирана
США свернут миссию по контролю за перемирием в Газе

Reuters: США намерены закрыть свой координационный центр вблизи сектора Газа
Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть свой Гражданско-военный координационный центр вблизи сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В функции центра входил контроль за соблюдением перемирия между Израилем и ХАМАС, а также координация доставки гуманитарной помощи в Газу.

Согласно материалу Reuters, решение о закрытии связано с тем, что план Трампа по ближневосточному урегулированию зашел в тупик из-за продолжающихся атак Израиля после перемирия и отказа ХАМАС сложить оружие. По словам источников агентства, центр не справился с поставленными задачами, и его функции, вероятно, передадут Международным стабилизационным силам (ISF).

Американское военное присутствие будет сокращено с 190 до 40 человек, а вместо военных прибудут гражданские специалисты из других стран. Собеседники Reuters также отмечают, что действия Белого дома по восстановлению Газы фактически приостановлены с того момента, как США начали совместную с Израилем войну против Ирана.

