В Старобельск на место теракта прибыли журналисты из 19 стран

Более 50 иностранных журналистов приехали в Старобельск на место атаки ВСУ на колледж. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран, включая Австрию, Бразилию, Великобританию, Германию, Китай, США, Турцию и Францию.

По словам Захаровой, Япония запретила своим журналистам участвовать в поездке. Она также отметила, что представители BBC официально отказались от визита, а CNN, по ее выражению, «в отпуске».

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа.

По данным Следственного комитета, удар нанесли ночью с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник. По последним данным, 21 человек не выжил. Здание общежития частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

