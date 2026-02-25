Украинским военным приходится осквернять тела своих павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель. Об этом пишет британская газета Daily Mail (DM).

«Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не «пропал без вести», и его семья могла получить компенсацию», — рассказал изданию бывший украинских военнослужащий, освобожденный от службы по состоянию здоровья.

Другой военный рассказал журналистам, что обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках после обстрела. Он пояснил, что сделал это, чтобы мать его друга могла похоронить хотя бы часть его.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ намеренно оставляет тела погибших солдат на поле боя, чтобы улучшить статистические показатели. В частности, непропорционально высокое соотношение между пропавшими без вести и официально признанными погибшими наблюдается в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Это косвенно подтверждает озвученные обвинения, отметил источник.

Ранее пленные ВСУ заявили о приказах командования держать оборону в безвыходной ситуации.