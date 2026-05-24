Стало известно, когда могут обнародовать соглашение между США и Ираном

Рамочное соглашение между США и Ираном могут обнародовать 24 мая. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована. Глава Белого дома рассказал,
что провел переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна.

До этого агентство Tasnim сообщило со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде источник, что стороны достигли прогресса по ряду спорных вопросов. Уточняется, что переговоры и консультации продолжаются при посредничестве Пакистана. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.

Источник отметил, что сейчас основное внимание на переговорах уделяется прекращению войны, и пока этот вопрос не будет урегулирован, никакие другие темы обсуждаться не будут.

21 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана.

Ранее Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном.

 
