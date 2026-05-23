SwebbTV: Россия пойдет на эскалацию конфликта на Украине для его завершения

Россия сделала ставку на военную победу в конфликте на Украине. Об этом в эфире шведского телеканала SwebbTV заявил аналитик Ларс Берн.

По его мнению, недавние заявления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о приближении финала противостояния. Он связал рост напряженности с участившимися ударами украинских дронов по тыловым районам России.

«Да, именно так и будет. Остался лишь один путь. И это — прекращение боевых действий на поле боя. Мирного соглашения с Европой не предвидится», — сказал Берн.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для мирного разрешения конфликта на Украине.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что Москва открыта к продолжению переговоров на основе соглашений, которые были достигнуты на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

Ранее Кулеба заявил, что конфликт не закончится сделкой.