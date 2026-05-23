В России обратили внимание на предупреждение США об ударе по Украине

Соединенные Штаты «анонсировали» масштабный удар российских войск по Украине. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Штаты «анонсируют» масштабный удар по Киеву в ближайшие 24 часа. Соответствующее объявление размещено на сайте американского посольства», — говорится в публикации.

Незадолго до этого диппредставительство США в Киеве выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию Украины. Посольство призвало американских граждан быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Накануне в Минобороны рассказали, что ВС России в ответ на атаки украинской армии по российским гражданским объектам нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по территории Украины.

Ранее в Кремле заявили, что российские военные примут меры для противостояния угрозам Украины.