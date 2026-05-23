Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В России обратили внимание на предупреждение США об ударе по Украине

Военкор Котенок: США анонсировали удар России по Киеву
Gleb Garanich/Reuters

Соединенные Штаты «анонсировали» масштабный удар российских войск по Украине. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Штаты «анонсируют» масштабный удар по Киеву в ближайшие 24 часа. Соответствующее объявление размещено на сайте американского посольства», — говорится в публикации.

Незадолго до этого диппредставительство США в Киеве выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию Украины. Посольство призвало американских граждан быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Накануне в Минобороны рассказали, что ВС России в ответ на атаки украинской армии по российским гражданским объектам нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по территории Украины.

Ранее в Кремле заявили, что российские военные примут меры для противостояния угрозам Украины.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!