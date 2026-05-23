Посольство США на Украине выпустило предупреждение о масштабной воздушной атаке

Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о возможной воздушной атаке

Американское посольство в Киеве выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Заявление опубликовано на официальном сайте дипмиссии.

Предупреждение распространяется на всю территорию Украины. Диппредставительство Соединенных Штатов призвало своих граждан быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о том, что РФ готовит удар с применением ракеты «Орешник». Глава государства отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и стран Европы. Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Президент обратил внимание западных партнеров на то, что применение указанного оружия и затягивание военных действий подает пример «другим потенциальным агрессорам».

Ранее ВСУ решили поменять стратегию.