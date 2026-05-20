В Кремле заявили, что российские военные примут меры для противостояния угрозам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, главное на фоне этих заявлений (Владимира. — прим. ред.) Зеленского — принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски, прежде всего, для населения», — сказал представитель Кремля.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к расширению географии «дальнобойных санкций» в виде ударов по территории России.

18 мая военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

Сейчас в распоряжении Украины «большое количество различных типов летающих аппаратов», а также дальнобойные ракеты «Фламинго», рассказал Матвийчук.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит СВО, несмотря на угрозы из Киева.