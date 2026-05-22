Собянин сообщил уже о восьмом сбитом беспилотнике, летевшем к Москве

Собянин: на подлете к Москве уничтожен еще один вражеский БПЛА
Valentyn Ogirenko/Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в «Максе», что на подлете к столице уничтожен восьмой украинский беспилотник.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

22 мая Собянин также сообщал о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили БПЛА над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Ранее из-за атаки беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы.

 
