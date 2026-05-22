Львова-Белова уточнила число пострадавших при атаке ВСУ по Старобельску детей

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем канале в мессенджере «Макс», что в результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску ранения получили 35 детей.

«Из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое», — написала она.

По словам омбудсмена, на 12:00 известно о четырех погибших. В момент удара в общежитии Старобельского колледжа Луганского педагогического университета находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один взрослый. Львова-Белова выразила соболезнования близким погибших и добавила, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Она также отметила, что уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк прибыла на место трагедии, чтобы оказать поддержку детям и их родным.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где в это время находились дети. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, удар по зданиям колледжа был нанесен с помощью четырех беспилотников самолетного типа.

Ранее очевидец раскрыл подробности атаки ВСУ на Старобельск.

 
