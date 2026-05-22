Тело погибшего извлечено из-под завалов общежития колледжа в Старобельске

ГУ МЧС России по ЛНР/MAX

Спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов общежития колледжа в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщили в МЧС РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники.

«Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС сосредоточили усилия по спасению людей на данном участке работ, добавили в ведомстве.

Утром в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. В данный момент спасатели разбирают завалы зданий, двух человек удалось поднять на поверхность.

Ранее Мирошник заявил, что виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание.

 
