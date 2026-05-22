Тело погибшего извлечено из-под завалов общежития колледжа в Старобельске

Спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов общежития колледжа в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщили в МЧС РФ, передает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники.
«Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС сосредоточили усилия по спасению людей на данном участке работ, добавили в ведомстве.
Утром в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.
По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. В данный момент спасатели разбирают завалы зданий, двух человек удалось поднять на поверхность.
Ранее Мирошник заявил, что виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание.