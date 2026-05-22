Российские военнослужащие группировки войск «Центр» спасли пенсионерку из села Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этомТАСС рассказал командир 35-й штурмовой бригады группировки Сергей Чупалов.

По его словам, отступая, украинские солдаты некоторое время водили пожилую женщину за собой с одного места на другое.

»... ребята потом с соседней точки врывались туда, в их подвал, зачищали. Получается бабушку нашли тоже. Они (ВСУ — прим. ред.) ее толкали тоже от точки к точке, прикрывались. А мы ее потом в тыл выводили», — рассказал Чупалов.

1 декабря 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Генерал отметил, что взятие города стало важным этапом в освобождении всего Донбасса.

В середине февраля Герасимов рассказал, что из Красноармейска в безопасные районы эвакуировали более 200 мирных жителей. По его словам, в городе проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению.

Ранее в подполье заявили, что украинские военные прикрываются гражданскими в Сумах.