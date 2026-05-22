На юго-востоке Украины повреждены предприятие и инфраструктура

Предприятие и инфраструктура повреждены от ударов в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа в Telegram-канале.

«В Кривом Роге под ударом оказались Кривой Рог, Апостолово и Грушевская община. Есть повреждения на территории предприятия. Повреждена инфраструктура и хозяйственные постройки» — написал чиновник.

Накануне вечером украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге.

21 мая президент Владимир Зеленский на встрече с учеными признал, что у Украины на данный момент нет эффективных средств для борьбы с баллистическими ракетами России.

В апреле Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Ранее в Кремле заявили, что российские военные примут меры для противостояния угрозам Украины.