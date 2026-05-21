Зеленский признал отсутствие средств для борьбы с баллистическими ракетами РФ

У Украины на данный момент нет эффективных средств для борьбы с баллистическими ракетами России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с учеными, сообщает УНИАН.

«Мы очень хотим нашу ПВО. У нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, и которые могут уничтожать дроны, и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т. д. А антибаллистики пока нет. Ищем», — сказал Зеленский.

Глава государства выразил готовность поставить памятники и монументы человеку, который «покажет нам нашу современную антибаллистику». В то же время он заметил, что существуют сильные «первые шаги в этом направлении».

В апреле Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский анонсировал увеличение географии «дальнобойных санкций».

 
