В Финляндии начинаются крупные учения у российских границ

Учения с участием десяти тысяч военных начинаются в Финляндии у границ с Россией

В Финляндии недалеко от российских границ начинаются крупные сухопутные учения Karelian Sword. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что маневры проводят в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво.

В учениях участвуют около 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США, а также 1,5 тысячи единиц техники. В рамках маневров планируется провести тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Karelian Sword продлятся до 29 мая.

2 мая СМИ сообщили, что в Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike. Тренировки прошли на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо, на расстоянии 70 км от границы с Россией. Всего в мероприятии, которое продлилось до 12 мая, приняли участие 640 военнослужащих.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут подготовку к войне с Россией.