Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские военные за несколько часов уничтожили более 100 дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО уничтожили 101 украинский беспилотник за пять часов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как уточняется БПЛА сбили в период 15.00 мск до 20.00 мск. Как уточняется, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.

Из сообщения российского оборонного ведомства следует, что все дроны ВСУ были самолетного типа.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах.

21 мая госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти Литвы открыли воздушное пространство страны для ударов Украины по регионам России. Он подчеркнул, что дроны в Литву летят именно с украинской стороны. В то же время литовские власти пугают народ и прячутся в бомбоубежищах, указал Вольфович. По его мнению, руководство страны «пиарится на этой теме».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!