Российские военные за несколько часов уничтожили более 100 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как уточняется БПЛА сбили в период 15.00 мск до 20.00 мск. Как уточняется, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.

Из сообщения российского оборонного ведомства следует, что все дроны ВСУ были самолетного типа.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах.

21 мая госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти Литвы открыли воздушное пространство страны для ударов Украины по регионам России. Он подчеркнул, что дроны в Литву летят именно с украинской стороны. В то же время литовские власти пугают народ и прячутся в бомбоубежищах, указал Вольфович. По его мнению, руководство страны «пиарится на этой теме».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.