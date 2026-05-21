В Белоруссии уличили власти Литвы в содействии ударам Украины по России

Совбез Белоруссии: Литва открыла воздушное пространство для украинских БПЛА
Власти Литвы открыли воздушное пространство страны для ударов Украины по регионам России. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович (на фото) в эфире «Первого информационного».

«[Власти Литвы] сами разрешили пролет [украинских] беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза», — отметил Вольфович.

Он подчеркнул, что дроны в Литву летят именно с украинской стороны. В то же время литовские власти пугают народ и прячутся в бомбоубежищах, указал Вольфович. По его мнению, руководство страны «пиарится на этой теме».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций недопустимо. По его словам, территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами против соседних государств. Науседа добавил, что любая попытка незаконного использования воздушного пространства республики станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
