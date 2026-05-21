Генсек НАТО пообещал защитить «каждый дюйм» территории Латвии

Рютте: НАТО будет «защищать каждый дюйм» территории Латвии от дронов

Альянс НАТО готов «защищать каждый дюйм» территории Латвии от беспилотников. Об этом в соцсети X написал генеральный секретарь объединения Марк Рютте.

Он рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом по поводу последних событий в Латвии, включая инциденты с дронами.

«НАТО полностью привержена безопасности стран-членов, и блок будет продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории альянса», — написал Рютте.

19 мая сообщалось, что в воздушном пространстве Латвии был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил портал.

