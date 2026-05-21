Герасимов доложил Путину о проверке ядерных сил

Силы РФ и Белоруссии готовы ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил. Об этом доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения», — подчеркнул он.

Незадолго до этого Владимир Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы.

В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе».

