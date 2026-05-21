Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ядерных учениях России увидели сигнал для Европы

NZZ: ядерные учения России стали сигналом для Европы
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Учения Вооруженных сил России по приведению в готовность частей ядерных сил являются предупреждением для Европы. С такой оценкой выступила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы», — говорится в тексте.

Учения призваны напомнить странам Европы, что Россия является ядерной державой и силой, «с которой нужно считаться», пишут авторы.

Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России проведут учение по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В ходе учения будут проведены мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач нескольких соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Во время учения будут задействованы более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок.

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» за использование ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!