В ядерных учениях России увидели сигнал для Европы

Учения Вооруженных сил России по приведению в готовность частей ядерных сил являются предупреждением для Европы. С такой оценкой выступила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы», — говорится в тексте.

Учения призваны напомнить странам Европы, что Россия является ядерной державой и силой, «с которой нужно считаться», пишут авторы.

Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России проведут учение по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В ходе учения будут проведены мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач нескольких соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Во время учения будут задействованы более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок.

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» за использование ядерного оружия.