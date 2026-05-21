Лукашенко и Путин проводят совместную тренировку ядерных сил

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дистанционно проводят тренировку ядерных сил. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Главнокомандующий на пункте управления МО. Начинается совместная тренировка», — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что военные Белоруссии и РФ регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы защищать территорию от Бреста до Владивостока, добавил он.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ сообщило о выходе атомных подлодок в районы морских полигонов.