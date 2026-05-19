В Брянской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию

Ковальчук: два человека ранены из-за удара ВСУ по заправке под Брянском
Два жителя Брянской области получили ранения от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района. Об этом рассказал врио губернатора Егор Ковальчук в канале в «Максе».

«В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки», — написал он.

Ковальчук также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

13 мая сообщалось, что в результате удара ВСУ по Севскому району Брянской области не выжил мирный житель, а отделение «Почты России» было повреждено, также посечены три легковых автомобиля. Тогда ушедший в отставку глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования семье и добавил, что будет оказана материальная помощь и поддержка родным.

Ранее в Ярославле обломок БПЛА попал в промобъект.

 
