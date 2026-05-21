Война США и Израиля против Ирана
Над Ульяновской областью уничтожили беспилотники ВСУ

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

По его словам, место падения БПЛА зафиксировали на территории Радищевского района. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Работают спецслужбы.

«Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО», — предупредил жителей Русских.

Тем временем власти Сызрани в Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца недели из-за атак БПЛА.

Утром 21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов по городу два человека получили несовместимые с жизнью травмы, есть и пострадавшие. Глава региона напомнил о запрете на съемку последствий атаки и добавил, что приближаться к обломкам дронов опасно.

Ранее Эстония призвала Украину предотвратить пролеты БПЛА над странами НАТО.

 
