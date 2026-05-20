Эстония после уничтожения беспилотника обратилась к Украине

ERR: Эстония призвала Украину предотвратить пролеты БПЛА над странами НАТО
Таллин после уничтожения украинского дрона в эстонском небе уведомил Киев о крайней важности предотвращения попадания его беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство стран — членов НАТО. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, сославшись на министра обороны республики Ханно Певкура.

«По словам Певкура, эстонское правительство по дипломатическим каналам донесло до Киева позицию о чрезвычайной важности принятия всех мер для предотвращения попадания украинских БПЛА в воздушное пространство НАТО», — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что Таллин уже получил ответ от украинских властей. В нем Киев попытался заверить эстонское руководство в том, что не использует небо над Финляндией и государствами Балтии для нанесения ударов по российской территории.

19 мая в Эстонии впервые сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины. Дрон был уничтожен экипажем румынского истребителя F-16, участвующего в миссии Североатлантического альянса по патрулированию неба стран Балтии. Впоследствии Таллин заявил, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Сообщалось, что Киев якобы принес извинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о пролетах украинских БПЛА над странами Балтии.

 
