РИА: ВСУ в Родинском действовали по приказу убивать всех подряд

Украинские военные в донецком Родинском не скрывали, что получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям. Об этом РИА Новости рассказала беженка Елена Орехова.

По словам женщины, местные жители постоянно опасались атак дронов и обстрелов, а под огонь попадали как люди, так и животные.

«Они нам говорили: у нас приказ уничтожать все, что шевелится», — рассказала Орехова.

Украинские военные открывали огонь по мирным жителям, которые пытались выйти за водой — два человека погибли от мин и кассетных боеприпасов, а двоих просто застрелили, добавила собеседница агентства.

«Они пошли за водой и не вернулись», — рассказала женщина.

Другой беженец, Андрей Бондарь, сообщил, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили имущество мирных жителей Родинского, а позже эти вещи появлялись в продаже в Европе.

Мотострелки группировки войск «Центр» взяли под контроль город Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР) 27 декабря 2025 года.

Ранее пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.