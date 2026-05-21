Украинские военные в донецком Родинском не скрывали, что получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям. Об этом РИА Новости рассказала беженка Елена Орехова.
По словам женщины, местные жители постоянно опасались атак дронов и обстрелов, а под огонь попадали как люди, так и животные.
«Они нам говорили: у нас приказ уничтожать все, что шевелится», — рассказала Орехова.
Украинские военные открывали огонь по мирным жителям, которые пытались выйти за водой — два человека погибли от мин и кассетных боеприпасов, а двоих просто застрелили, добавила собеседница агентства.
«Они пошли за водой и не вернулись», — рассказала женщина.
Другой беженец, Андрей Бондарь, сообщил, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили имущество мирных жителей Родинского, а позже эти вещи появлялись в продаже в Европе.
Мотострелки группировки войск «Центр» взяли под контроль город Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР) 27 декабря 2025 года.
Ранее пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.