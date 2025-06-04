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Пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению

РИА Новости: пленный сообщил о разрешении Зеленского стрелять по мирным жителям
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Ints Kalnins/Reuters

Попавший в российский плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Набоков во время допроса рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский разрешил военным стрелять по мирным жителям. Его слова передает РИА Новости.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ», — сказал Набоков.

Пленный сообщил, что его мобилизовали в январе, несмотря на проблемы со здоровьем. По его словам, представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и милиции, которых лично назначил Зеленский, «ничего не делают, а только охраняют его и его приближенных».

Набоков заявил, что население на Украине полностью бесправно, а любые собрания жестко подавляются силовиками. Он добавил, что многие украинцы уже уехали за границу, а воевать вынуждены те, кого отлавливают и отправляют на фронт в процессе насильственной мобилизации. В заключение пленный отметил, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться.

До этого другой военнопленный ВСУ, Роман Калиниченко, рассказал, что украинцы перестали доверять Зеленскому и все чаще вспоминают его предшественника Виктора Януковича.

При этом, по словам Калиниченко, отношение к Зеленскому на Украине в начале его президентства было совсем другое. Люди были рады видеть его у власти, однако политическая и экономическая обстановка, которая ухудшилась с годами, изменила мнение украинцев о главе государства.

Пленный рассказал, что теперь многие украинцы вспоминают, что при Януковиче была стабильная зарплата и денег хватало на многое. Сейчас же финансы большинства граждан уходят на погашение коммунальных платежей, добавил военный.

Ранее Путин заявил, что будет сделано все, чтобы «покарать» ВСУ за злодеяния на территории России.

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