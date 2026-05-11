Беженец рассказал, как украинские военные воровали вещи жителей ДНР

РИА Новости: ВСУ вывозили вещи жителей Родинского и продавали их в Европе
Бойцы Вооруженных сил Украины вывозили имущество мирных жителей города Родинское, а позже эти вещи появлялись в продаже в Европе. Об этом рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.

По его словам, однажды его супруга пришла в местное почтовое отделение за посылкой и увидела большую очередь из украинских военных.

Бондарь рассказал, что площадь рядом с почтой была заполнена машинами ВСУ. По его словам, военнослужащие привозили ковры, сумки, бытовую технику и отправляли вещи через почту.

Он добавил, что позже видел в интернете объявления о продаже бывших в употреблении вещей с Украины, которые, как утверждает собеседник агентства, были вывезены из Родинского.

По словам беженца, среди отправляемого имущества были ноутбуки, бытовая техника и другие вещи. Он отметил, что пикапы были полностью загружены, а происходящее никто не скрывал.

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщал, что 27 декабря 2025 года силы 9-й мотострелковой бригады взяли под контроль Родинское.

До этого российским военным стало известно о случаях мародерства со стороны украинских вооруженных формирований в населенном пункте Сосновка Днепропетровской области. Разведчик рассказал о встрече с местным жителем, который сообщил, что украинские солдаты разграбили местный магазин и вывезли все продукты еще до прихода российских сил.

Ранее пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.

 
