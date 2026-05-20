В Белгороде оценили ущерб от ракетного обстрела ВСУ

Мэр Демидов: ВСУ при атаке на Белгород повредили три квартиры и пять машин

Три квартиры и пять автомобилей получили повреждения в результате утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

«Сильнее всего [повреждена] одна из квартир: пробита кровля и потолок. Во второй серьезно поврежден балкон. В третьей от ударной волны треснул потолок», — говорится в заявлении.

По словам главы населенного пункта, на все поврежденное имущество были составлены акты. Демидов добавил, что работы по восстановлению кровли будут проведены оперативно, чтобы предотвратить подтопления квартир при дожде.

20 мая в оперативном штабе Белгородской области рассказали, что ВСУ выпустили ракеты по административному центру региона. В результате в Белгороде оказался поврежден многоквартирный жилой дом, но обошлось без пострадавших.

Накануне село Доброе в Шебекинском округе Белгородской области подверглось атаке украинского дрона. Беспилотник нанес удар по автомобилю, ранив мирного жителя. Мужчина получил осколочное ранение живота и минно-взрывную травму, его доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее дрон ВСУ ударил по грузовику в Белгородской области.