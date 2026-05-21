На учения в Белоруссии доставили ядерные боеприпасы

МО РФ: на полевые пункты в Белоруссии в ходе учений доставили ядерные боеприпасы

Во время учений ядерных сил в полевые пункты позиционного района в Белоруссии доставили ядерные боеприпасы, сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

В ведомстве добавили, что в учениях участвуют 64 тыс. военных, свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок.

18 мая в Белоруссии стартовали учения подразделений, связанных с применением ядерного оружия. В минобороны республики подчеркнули, что это плановая подготовка, которая не направлена против других стран.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы наличии у России пяти сценариев наступления с территории Белоруссии. Он поручил МИД и разведслужбам принять меры, чтобы повлиять на Минск. При этом ранее Госпогранслужба Украины указывала на отсутствие признаков подготовки к атаке с этого направления. В Кремле, в свою очередь, обвинили Киев в подстрекательстве и нагнетании напряженности.

