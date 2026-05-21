СМИ узнали, как США хотят «создать дистанцию» между Россией и Белоруссией

Bloomberg: США давят на Киев для смягчения ограничений на белорусские удобрения
Денис Абрамов/РИА Новости

США «оказывают давление» на Украину, чтобы ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, американские власти попросили Киев убедить страны Европы сделать то же самое.

»Вашингтон утверждает, что снятие ограничений может помочь создать некоторую дистанцию между Белоруссией и Россией и улучшить отношения с Минском», — утверждают источники.

При этом они не видят признаков того, что страны ЕС готовы ослабить ограничения в отношении белорусских удобрений.

Bloomberg отмечает, что калийные удобрения повышают урожайность с/х культур. Их экспорт был основным источником валютных поступлений для Минска до того, как он попал под санкции за «политические репрессии» и поддержку Москвы в конфликте с Киевом.

19 марта спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с минфина республики, двух белорусских банков и калийной отрасли. По его словам, из всех санкционных списков выводятся Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».

Ранее Зеленский заявил о пяти сценариях наступления России из Белоруссии.

 
