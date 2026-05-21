Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море. Об этом пишет в соцсети X Южное командование американских ВС (SOUTHCOM).

«Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!» — говорится в публикации.

В посте отмечается, что в нее входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.

«Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», — добавили в командовании.

В марте президент США Дональд Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении американский политик допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров.

В среду, 20 марта, лидер США сообщил, что США скоро объявят о своих планах по поводу острова. Президент Владимир Путин на фоне происходящего назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего Рауля Кастро.