Американские военные задержали в Оманском заливе принадлежащий Ирану танкер

Американские морские пехотинцы захватили в Оманском заливе иранский танкер. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

У военных возникло подозрение, что коммерческий танкер под иранским флагом Celestial Sea пытается нарушить американскую блокаду, следуя в один из портов Исламской Республики. В связи с этим отряд 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США высадился на борт судна. После проведенного обыска морские пехотинцы велели экипажу Celestial Sea сменить курс, а затем покинули танкер.

По сведениям CENTCOM, более чем за месяц американской морской блокады Ирана, военные США заставили изменить курс 91 коммерческое судно.

8 мая стало известно, что американские военные атаковали пустые нефтяные танкеры, которые пытались вернуться в Иран через Ормузский пролив.

До этого истребитель Военно-морских сил США открыл огонь по иранскому танкеру M/T Hasna и вывел его из строя. Инцидент произошел в районе Оманского залива.

Ранее спикер парламента Ирана выразил уверенность, что США стремятся к возобновлению войны.