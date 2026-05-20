Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Американские военные задержали в Оманском заливе принадлежащий Ирану танкер

CENTCOM: морская пехота США высадилась на борт иранского танкера Celestial Sea
Виталий Тимкив/РИА Новости

Американские морские пехотинцы захватили в Оманском заливе иранский танкер. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

У военных возникло подозрение, что коммерческий танкер под иранским флагом Celestial Sea пытается нарушить американскую блокаду, следуя в один из портов Исламской Республики. В связи с этим отряд 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США высадился на борт судна. После проведенного обыска морские пехотинцы велели экипажу Celestial Sea сменить курс, а затем покинули танкер.

По сведениям CENTCOM, более чем за месяц американской морской блокады Ирана, военные США заставили изменить курс 91 коммерческое судно.

8 мая стало известно, что американские военные атаковали пустые нефтяные танкеры, которые пытались вернуться в Иран через Ормузский пролив.

До этого истребитель Военно-морских сил США открыл огонь по иранскому танкеру M/T Hasna и вывел его из строя. Инцидент произошел в районе Оманского залива.

Ранее спикер парламента Ирана выразил уверенность, что США стремятся к возобновлению войны.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!