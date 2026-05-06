США открыли огонь по иранскому танкеру в Оманском заливе

Истребитель Военно-морских сил США открыл огонь по иранскому танкеру M/T Hasna и вывел его из строя. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

По его данным, инцидент произошел в районе Оманского залива. Сначала американские военные вели наблюдение за танкером, идущим под флагом Ирана через международные воды по пути в иранский порт. Утверждается, что силы США неоднократно предупреждали судно о том, что оно нарушает американскую блокаду, однако корабль не реагировал. Тогда с авианосца USS Abraham Lincoln был запущен истребитель F/A-18 Super Hornet, который произвел несколько выстрелов из 20-мм пушки и «вывел из строя руль танкера».

«Hasna больше не следует по маршруту в Иран», — отмечается в заявлении.

В CENTCOM отметили, что США продолжают блокаду судов, которые пытаются войти в порты Ирана или выйти из них.

4 мая Военно-морские силы Ирана заявили, что не допустили проход американских эсминцев в Ормузский пролив и выпустили ракеты по кораблю США. Это произошло после объявления американского президента о начале операции «Проект Свобода» по выводу из пролива судов, заблокированных на фоне конфликта. В Белом доме заявили журналистам, что теперь военным США разрешено наносить удары по иранским силам при угрозе судоходству, несмотря на действующее прекращение огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран атаковал нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе.

 
