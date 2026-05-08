Американские военные атаковали пустые танкеры в Ормузском проливе

Американские военные атаковали пустые нефтяные танкеры, которые пытались вернуться в Иран через Ормузский пролив. Об этом сообщает Fox News.

«Военные США осуществили очередные авиаудары и поразили несколько пустых танкеров, которые пытались прорвать блокаду Ирана», — передает телеканал.

По данным высокопоставленного американского чиновника, были атакованы крупные нефтяные танкеры класса VLCC.

Накануне в Ормузском проливе впервые с начала боевых действий вокруг Ирана был атакован китайский танкер. После обстрела на борту произошел пожар. Кто атаковал судно, неизвестно. Пекин, остающийся крупнейшим покупателем иранской нефти, призывает Тегеран обеспечить безопасность прохода через пролив.

6 мая истребитель Военно-морских сил США открыл огонь по иранскому танкеру M/T Hasna и вывел его из строя. Инцидент произошел в районе Оманского залива. Сначала американские военные вели наблюдение за танкером, идущим под флагом Ирана через международные воды по пути в иранский порт. Утверждается, что силы США неоднократно предупреждали судно о том, что оно нарушает американскую блокаду, однако корабль не реагировал. Тогда с авианосца USS Abraham Lincoln был запущен истребитель F/A-18 Super Hornet, который произвел несколько выстрелов из 20-мм пушки и «вывел из строя руль танкера».

Ранее Иран и США договорились о поэтапной разблокировке Ормузского пролива.

 
