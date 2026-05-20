В Иране заявили о готовности вывести войну за пределы региона

КСИР: мы не использовали все возможности исламской революции
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил вывести войну за пределы региона. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

«Мы не использовали все возможности исламской революции. <...> Мы — люди войны, и вы увидите нашу силу на поле боя, а не в пустых заявлениях и социальных сетях», — говорится в сообщении.

В КСИР пригрозили, что, если агрессия против Ирана повторится, война выйдет за пределы региона.

До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

В США выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в исламской республике останется лишь один действующий ядерный объект.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.

 
