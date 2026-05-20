Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США

Рютте: Украина не выживет без постоянного потока вооружения из США
Украина зависит от постоянных поставок американского оружия и систем ПРО. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Швеции 21-22 мая, передает The Guardian.

«Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL», — сказал он.

По словам заместителя руководителя офиса президента Зеленского Игоря Жовкви, на данный момент в программу поддержки Украины PURL привлечено почти $5,5 миллиардов.

6 мая украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия выделила около $300 млн для ВСУ через инициативу PURL. Он уточнил, что общая сумма помощи от Норвегии в рамках PURL составляет уже более $1,2 млрд, что является самым большим вкладом среди всех стран, которые присоединились к программе.

Ранее в Нидерландах указали на риски для страны из-за помощи Украине.

 
