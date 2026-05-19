Стало известно, сколько миллиардов привлечено в программу помощи Украине PURL

На данный момент в программу поддержки Украины PURL привлечено почти $5,5 миллиардов. Об этом заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил в интервью «Интерфакс-Украины».

По его словам, PURL – «очень важная программа». На сегодняшний день удалось привлечь почти 5,5 миллиардов долларов, и «эти средства уже работают», подчеркнул Жовква. При этом он отверг информацию о том, что Украина что-то не получает в рамках этой программы.

«Мы все видим, что происходит в мире. И, конечно, первое, что самое важное поставляется по этой программе, это – ракеты-перехватчики для антибаллистических систем, для систем Patriot. И на сегодня то, что могут наши партнеры профинансировать, и то, что американская сторона может поставлять – оно поставляется», – заверил Жовква.

Замглавы офиса Зеленского признал, что сейчас труднее получать средства, однако программа продолжит работать. Киев будет получать оружие и боеприпасы, «которые на сегодня готовы, они есть на складах, их можно использовать», констатировал он.

6 мая украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия выделила около $300 млн для ВСУ через инициативу PURL. Он уточнил, что общая сумма помощи от Норвегии в рамках PURL составляет уже более $1,2 млрд, что является самым большим вкладом среди всех стран, которые присоединились к программе.

Ранее сообщалось, что Европа стала скептически относиться к помощи PURL по оружию для ВСУ.