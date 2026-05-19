Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, сколько миллиардов привлечено в программу помощи Украине PURL

Жовква: в программу по поддержке Украины PURL привлечено $5,5 млрд
Alex Brandon/AP

На данный момент в программу поддержки Украины PURL привлечено почти $5,5 миллиардов. Об этом заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил в интервью «Интерфакс-Украины».

По его словам, PURL – «очень важная программа». На сегодняшний день удалось привлечь почти 5,5 миллиардов долларов, и «эти средства уже работают», подчеркнул Жовква. При этом он отверг информацию о том, что Украина что-то не получает в рамках этой программы.

«Мы все видим, что происходит в мире. И, конечно, первое, что самое важное поставляется по этой программе, это – ракеты-перехватчики для антибаллистических систем, для систем Patriot. И на сегодня то, что могут наши партнеры профинансировать, и то, что американская сторона может поставлять – оно поставляется», – заверил Жовква.

Замглавы офиса Зеленского признал, что сейчас труднее получать средства, однако программа продолжит работать. Киев будет получать оружие и боеприпасы, «которые на сегодня готовы, они есть на складах, их можно использовать», констатировал он.

6 мая украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия выделила около $300 млн для ВСУ через инициативу PURL. Он уточнил, что общая сумма помощи от Норвегии в рамках PURL составляет уже более $1,2 млрд, что является самым большим вкладом среди всех стран, которые присоединились к программе.

Ранее сообщалось, что Европа стала скептически относиться к помощи PURL по оружию для ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!