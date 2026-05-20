В Нидерландах указали на риски для страны из-за помощи Украине

В Нидерландах заявили о рисках коррупции при военной помощи Украине

Счетная палата Нидерландов в докладе по итогам проверки минобороны страны за 2025 год заявила о повышенных рисках коррупции при оказании военной помощи Киеву, передает РИА Новости.

«Существует риск того, что помощь Нидерландов (Украине) не дойдет до того, кому она предназначена», — говорится в отчете.

Еще один риск, на который обращают внимание аудиторы — это угроза завышенных цен при покупке вооружений Украине. В отчете говорится, что чаще всего многомиллиардные контракты заключались с одним поставщиком без надлежащей конкуренции, что может приводить к росту цен.

В счетной палате отметили, что третьим риском признаны закупки через союзников. В этих случаях невозможно поручить государственной аудиторской службе страны проверить обоснованность цен.

До этого Минобороны Нидерландов рассказали, что в 2025 году королевство оказало Украине военную помощь на сумму более пяти миллиардов евро. В 2026 году на эти нужды Гаага выделила три миллиарда евро.

