Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

Минобороны: барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожен украинский БЭК
Минобороны России

Вооруженные силы России расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК), который вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив подтверждающие кадры.

«Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтожен», — заявили в ведомстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что безэкипажный катер ВСУ, был обнаружен обнаружен расчетом разведывательного БПЛА ZALA в районе острова Змеиный.

16 и 17 мая в Черном море также уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров

До этого в Минобороны сообщили, что за сутки дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиабомбы вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в небе над российскими регионами были выявлены и уничтожены 780 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее в Греции нашли украинский катер-камикадзе со взрывчаткой.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!