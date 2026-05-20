ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

Вооруженные силы России расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК), который вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив подтверждающие кадры.

«Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтожен», — заявили в ведомстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что безэкипажный катер ВСУ, был обнаружен обнаружен расчетом разведывательного БПЛА ZALA в районе острова Змеиный.

16 и 17 мая в Черном море также уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров

До этого в Минобороны сообщили, что за сутки дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиабомбы вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в небе над российскими регионами были выявлены и уничтожены 780 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее в Греции нашли украинский катер-камикадзе со взрывчаткой.