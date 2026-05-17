В Черном море уничтожили несколько безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот России за сутки поразил несколько украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Силами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Утром 17 мая в Минобороны России рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа. Часть из них нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом сбили 25 беспилотников. Упавшие на землю обломки БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи, из-за чего в некоторых районах наблюдались перебои с электроснабжением. Никто из людей не пострадал. Как рассказал глава населенного пункта, один из дронов был ликвидирован в районе Кара-Кобы. Этот летательный аппарат был начинен большим количеством взрывчатки.

Ранее украинские БПЛА атаковали крымский город Джанкой.