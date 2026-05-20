Четыре авиабомбы и 780 БПЛА: в Минобороны сообщили о сбитых воздушных целях ВСУ

Сергей Мирный/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили четыре управляемые авиабомбы вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в небе над российскими регионами были выявлены и уничтожены 780 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Российские войска уничтожили немецкую зенитную самоходную установку «Gepard», также поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. В Минобороны добавили, что за сутки были ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка в Харьковской области. Глава российского военного ведомства отметил, что полк успешно выполняет задачи на одном из самых ответственных участков зоны специальной военной операции, а его бойцы мужественно исполняют воинский долг, проявляя образцы храбрости и самоотверженности в боях с ВСУ.

Ранее ВС РФ ударили по предприятию в Черниговской области.

 
